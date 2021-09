Milan-Atlético Madrid, Leao: “Ora vinciamo a Porto”

Rafael Leao, attaccante rossonero, ha parlato a 'Milan TV' al termine di Milan-Atlético Madrid di Champions League

"Creato tante occasioni nel primo tempo, prima del rosso. Siamo delusi perché non abbiamo vinto. Molto felice per il gol, cercavo una serata così, volevo giocare in Champions League sin da piccolo. Ho fatto un gran gol, ma avrei voluto vincere la partita. Testa alta, ora, cerchiamo di prendere il meglio dalla partita di questa sera. Ora la partita di campionato e poi vinciamo a Porto". Le pagelle post-partita dei calciatori rossoneri secondo la nostra redazione >>>