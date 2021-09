Calciomercato Milan – Via Kessié? Il sostituto da un top club europeo!

Il calciomercato estivo 2021 ha chiuso i battenti praticamente un mese fa, ma il Milan già pensa alle mosse più adatte per rinforzare la squadra a disposizione di mister Stefano Pioli nel prossimo futuro. P aolo Maldini e Frederic Massara , rispettivamente direttore tecnico e direttore sportivo rossonero, infatti, amano agire per tempo.

Non intendono farsi trovare impreparati qualora si presentasse una ghiotta occasione per innalzare il tasso tecnico di qualità della rosa. In questo periodo, oltretutto l'esigenza di migliorare l'organico dovrà andarsi a conciliare con la questione del rinnovo del contratto di Franck Kessié.