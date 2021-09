Milan-Atlético Madrid, Pioli: “Sul primo gol subito serviva attenzione”

Stefano Pioli ha parlato a 'Milan TV' al termine di Milan-Atlético Madrid, partita della seconda giornata del Gruppo B di Champions League

Daniele Triolo

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato ai microfoni di 'Milan TV' al termine di Milan-Atlético Madrid, partita della seconda giornata del Gruppo B della Champions League 2021-2022. Ecco le sue dichiarazioni.

Sulla partita: "Secondo me è molto facile commentare la partita. In 11 contro 11 nettamente meglio noi, abbiamo creato tanto e sofferto niente. Abbiamo giocato con qualità, intensità, idee chiare. Dopo è stata un'altra partita. Potevamo fare uno sforzo in più. Nel primo gol avevamo le posizioni giuste, ma non siamo stati così attenti. Peccato, la serata era stata splendida. Lo stadio ci ha sostenuto. Dispiace uscire senza punti. Il Milan ha giocato da grande squadra. Questo ci deve dare forza, convinzione nei nostri mezzi la prima mezzora. Ma c'è rammarico di non essere riusciti a portare a casa un risultato positivo. Ce la potevamo fare".

Sulle condizioni di Brahim Díaz: "Brahim Díaz è dolente al ginocchio. Ogni tanto ha un tendine del ginocchio che si infiamma. Dobbiamo stringere i denti. Dobbiamo tenere duro perché domenica dobbiamo fare bene".

Sul gioco del Milan, beffato nel finale: "Noi vogliamo fare la Champions League non per partecipare, ma per vincere. Essere ancora a zero punti ci pesa. Non molliamo. Questo ci farà crescere sicuramente. Pensiamo alla prossima partita, a domenica, contro un avversario molto forte, del nostro livello. Cerchiamo di chiudere bene questa prima parte di stagione".

Su cosa va migliorato: "Abbiamo fatto fatica a gestire la palla, giocando contro una squadra che, per mezzora, abbiamo fatto diventare una squadra normale. Ci abbiamo provato, le energie erano quelle che erano. Loro, poi, hanno messo tanti giocatori offensivi dentro, noi eravamo in dieci uomini e soffrire ci sta. Quando farò vedere ai giocatori il primo gol subito, saranno i primi ad essere rammaricati. Bastava un pizzico di attenzione in più e la partita potevamo portarla a casa". Le pagelle post-partita dei calciatori rossoneri secondo la nostra redazione >>>