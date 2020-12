Pagelle Genoa-Milan, i voti del CorSport: Donnarumma evita il k.o.

Genoa-Milan 2-2, le pagelle del ‘Corriere dello Sport’

PAGELLE GENOA-MILAN – Ieri sera, a ‘Marassi‘, 2-2 tra Genoa e Milan nel turno infrasettimanale di Serie A. Il Diavolo resta al comando della classifica del campionato, ma il suo vantaggio sull’Inter, adesso, è di un solo punto. Vediamo voti e giudizi dei calciatori rossoneri per Genoa-Milan 2-2 nelle pagelle del ‘Corriere dello Sport‘ in edicola questa mattina.

Pagelle Genoa-Milan, il migliore in campo

Davide Calabria, voto 7: “Botta tremenda dalla distanza per il pareggio, nel momento più difficile per il Milan. Prima rete stagionale per il laterale della Nazionale azzurra”.

Pagelle Genoa-Milan, il giudizio sul mister

Stefano Pioli, voto 5,5: “Partita di sofferenza, il punto serve a tenere la classifica ma è un Milan con il fiato corto”.

Pagelle Genoa-Milan, che partita di Donnarumma!

Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma, voto 6,5: “Salva prima su Eldor Shomurodov ma non può opporsi sul tiro di Mattia Destro da due passi. Sulla seconda rete non trova il tempo di intervenire. Poi vola su Gianluca Scamacca”.

Genoa-Milan, solo quattro sufficienze

Voto 6, secondo il quotidiano romano, lo merita Pierre Kalulu (“Destro lo mangia e segna il secondo gol del Genoa, è complice anche sul primo gol del Grifone. Sufficiente solo perché segna la rete del pareggio, fondamentale”).

Come lui, Brahim Díaz (“Entra bene, cerca di dare un impulso all’attacco milanista”), Alexis Saelemaekers (“Prende ritmo con il passare del tempo e nel finale è uno dei rossoneri più attivi”) e Hakan Çalhanoğlu (“L’uomo più qualitativo della trequarti rossonera: sventaglia palloni a destra e sinistra alla ricerca di una giocata vincente”.

Pagelle Genoa-Milan, tante insufficienze …

Voto 5,5, per il ‘CorSport‘, per Alessio Romagnoli (“Marcatura un po’ larga su Shomurodov in occasione del primo gol del Genoa. Poi sponda per il gol di Kalulu”), Sandro Tonali (“Primo tempo giocato con buona intensità, nella ripresa viene preso d’assalto dai calciatori del Genoa”), Franck Kessié (“Meno travolgente del solito”).

Ma 5,5 anche per Samu Castillejo (“Uno dei più attivi in attacco nel primo tempo, poi si spegne e Pioli fa entrare Saelemaekers”), Ante Rebić (“Ancora a secco in questa stagione: rischia di essere un problema”) e Jens Petter Hauge (“Ha una grossa chance con il suo destro, ma gli sfuma il classico tiro nell’angolino messo in mostra in Europa League”).

Genoa-Milan, le note dolenti ed il peggiore in campo

Voto 5, infine, per Rafael Leão (“Ancora un fantasma, anche da esterno sinistro, nella posizione che preferisce. Manca la cattiveria”) e Diogo Dalot, peggiore di tutti secondo il ‘CorSport‘: “Si fa vedere poco in attacco mentre in difesa lascia troppo spazio a Paolo Ghiglione e concede il cross per il secondo vantaggio degli avversari”. Calciomercato Milan: difensore, c’è l’intesa con il prescelto. Vai alla news >>>