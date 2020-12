CORRIERE DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 17 dicembre 2020

Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina del ‘Corriere dello Sport‘, in edicola oggi, giovedì 17 dicembre 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il ‘Corriere dello Sport‘ in edicola questa mattina, in prima pagina, apre con lo stato d’animo contrapposto in casa Inter e Juventus. Ridono i nerazzurri di Antonio Conte, che hanno superato 1-0 il Napoli a ‘San Siro‘ con un calcio di rigore di Romelu Lukaku. Espulso per proteste Lorenzo Insigne.

L’Inter, con questo successo, sale a -1 dal Milan, fermato sul 2-2 a ‘Marassi‘ dal Genoa. Piangono, invece, i bianconeri di Andrea Pirlo, che, contro l’Atalanta, non sono andati oltre l’1-1 interno. Nel finale, calcio di rigore sbagliato da Cristiano Ronaldo, ipnotizzato da Pierluigi Gollini. Stasera si chiude il turno infrasettimanale di Serie A con Roma-Torino.

