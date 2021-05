Pagelle Atalanta-Milan, i voti di Tuttosport: Theo è una Ferrari

Le pagelle di Atalanta-Milan 0-2, ultima della Serie A 2020-2021. Voti e giudizi dei calciatori rossoneri secondo il 'Tuttosport'

Daniele Triolo

Le pagelle di Atalanta-Milan 0-2, gara della 38^ ed ultima giornata della Serie A 2020-2021. Voti e giudizi dei calciatori rossoneri secondo 'Tuttosport' oggi in edicola.

Migliore in campo, nella fila rossonere, è stato Franck Kessié, voto 7: "Il Presidente conferma la sua leadership in mezzo al centrocampo del Milan e del 'Gewiss Stadium'. Glaciale quando, dagli undici metri, resetta il suo passato atalantino e spedisce la palla alle spalle di Gollini per due volte".

Voto 7 anche per il tecnico rossonero, Stefano Pioli ("Il suo Milan gioca sempre senza affanno e convinto dei propri mezzi. Mica poco in un match caliente come questo") e per Theo Hernández ("Il francese sembra una Ferrari stradale. Per cui più sta ferma e più pare che poi, una volta mandato giù il piede, vada ancora più forte per sfogare i cavalli. Non a caso su una sua accelerazione viene steso per il rigore che sblocca la gara").

Quindi, nelle pagelle di Atalanta-Milan, sufficienza piena, voto 6,5, per Simon Kjaer ("Il danese prende subito una botta alla testa, pare abbonato. Per il resto presenza di sostanza e sicurezza al centro della difesa"), Fikayo Tomori ("L'inglese si fa notare per un rimpallo perso pericolosamente, poi inserisce la modalità zero errori e diventa un muro"), Alexis Saelemaekers ("Niente male anche a questo giro. Il suo primo acuto dal limite sorvola la traversa non di molto, poi a fine frazione imbecca di prima Theo Hernández creando l'azione del penalty").

Voto 6,5, infine, anche per Rafael Leao ("Il portoghese, prossimo avversario degli azzurri nei quarti di finale degli Europei Under 21, ha sulle spalle il peso dell'attacco rossonero orfano di Ibrahimovic e Rebic. Spizza palloni di testa per gli inserimenti dei compagni. Imbeccato da Meite, supera con uno scavino Gollini ma colpisce il palo"). Quindi, sufficienza, voto 6, nelle pagelle di Atalanta-Milan, per Gigio Donnarumma, Davide Calabria, Rade Krunic, Brahim Díaz e Soualiho Meite.

Note dolenti, al contrario, il 5,5 per Hakan Calhanoglu ("Serata che non passerà alla storia per lui, anche se potrebbe essere stata la sua ultima in rossonero") e il 5 per Ismaël Bennacer ("Maluccio perché, se a corsa non lo batte manco uno della maratona di New York, a precisione difetta. Perde un paio di palloni velenosi che potevano innescare pericoli gravi"). Leggi la lettera di Gazidis, molto contento, indirizzata ai dipendenti rossoneri >>>