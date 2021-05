Pioli a MTV: “Ho detto ai ragazzi di ripartire da quel 5-0: oggi è stato bello”

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato a 'Milan TV' al termine di Atalanta-Milan, 38^ ed ultima giornata della Serie A 2020-2021

Giornata perfetta?: Sicuramente si. Credetemi che l'emozione che ci danno i tifosi quando sono così, quando hanno dimostrato di credere in noi. Noi li abbiamo ripagati, era giusto così, che il campionato finisse così. Abbiamo merito di essere qualificato, di arrivare secondo. Abbiamo fatto una partita eccezionale, dal punto di vista di generosità, spirito, gruppo. Sono contento per tutti: per il club che ci ha permesso di lavorare in modo tranquillo, per il staff che mi supporta e non è facile in un lavoro così, per i tifosi perché mi rendono orgoglioso di allenare un gruppo così generoso, con voglia di crescere e lavorare insieme":