Kjaer a MTV: “Sono queste le partite che vuoi giocare. Tifosi? Speciali”

Giocatore giocatore, giocatore rossonero, ha parlato a 'Milan TV' al termine di Atalanta-Milan, 38° ed ultimo turno della Serie A 2020-2021

Leader dello spogliatoio: "Il patto è che lascio parlare altri. Sono arrivato qua per dare una mano alla squadra, dare esperienza dentro e e fuori dal campo. Il corso che abbiamo preso fino adesso è stato fantastico. Siamo cresciuti, siamo tornati in Champions dopo 7 anni. E' una cosa bellissima per la squadra e per i tifosi che hanno aspettato da tanti anni".