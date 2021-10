Pagelle Atalanta-Milan, i voti del CorSport: Theo Hernández a tutto gas

Le pagelle di Atalanta-Milan 2-3, partita della 7^ giornata della Serie A 2021-2022. Voti e giudizi rossoneri del 'Corriere dello Sport'

Le pagelle di Atalanta-Milan 2-3, partita della 7^ giornata della Serie A 2021-2022. Voti e giudizi rossoneri secondo il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola. Migliore nella fila del Diavolo, è stato il tecnico rossonero Stefano Pioli, voto 7,5 così motivato: "Segnare dopo 28” è un bel vantaggio. Ma le sue mosse sono tutte azzeccate".

Pari merito, tra i calciatori in campo, troviamo, sempre con voto 7,5, il portiere Mike Maignan ("Tiene il Diavolo in vantaggio quando conta davvero") e Sandro Tonali ("Centrocampista box to box. Nella sua area mura Pessina. Dall’altra parte aggredisce Freuler e va a firmare il raddoppio").

Quindi, nelle pagelle di Atalanta-Milan, con voto 7, spazio a Davide Calabria ("La notizia della convocazione in Nazionale lo carica: mano di 30” e infilza Musso"), Theo Hernández ("L’imbucata per Calabria è un cioccolatino. Crea anche per il gol di Leão. Quando si accentra diventa imprendibile") e Brahim Díaz ("Ormai si sta specializzando anche nel lavoro sporco, tanto da rimediare pure un’ammonizione").

A seguire, voto 6,5, ecco Fikayo Tomori ("Veloce, attento, preciso. E se sbaglia, trova comunque modo di rimediare"), Franck Kessié ("Gli fa bene l’aria di Bergamo: prestazione croccante. Il modo migliore per ripagare Pioli della fiducia e per zittire le critiche") e Alexis Saelemaekers ("Esterno tattico, che si muove in funzione dei compagni. Non a caso si fa pure trovare in area ad incornare un cross di Rebic").

Ma sufficienza ampia, voto 6,5, anche per gli attaccanti Rafael Leao ("Anche in una serata meno brillante del solito, trova la via della rete: quarto sigillo stagionale") ed Ante Rebic ("Centravanti che non dà punti di riferimento. Apre varchi e ispira per i compagni"). Sufficienza piena, invece, voto 6, nelle pagelle di Atalanta-Milan del 'Gewiss Stadium' per Pietro Pellegri ("Dentro per far scorrere il tempo").

Due note dolenti, infine, nella prestazione del Diavolo a Bergamo. Prendono, infatti, 5,5 il centrale danese Simon Kjaer ("Zapata lo mette in crisi col fisico. Subisce pure un tunnel: per sua fortuna rimedia Maignan") e 5 il peggiore in campo tra i rossoneri, Junior Messias ("Debutta in rossonero e regala il rigore all’Atalanta"). Milan, assalto di Maldini e Massara ad un bomber di prima qualità >>>