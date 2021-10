Atalanta-Milan, Pioli: “Il finale? Si poteva decidere in modo diverso”

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato a 'Milan TV' dopo Atalanta-Milan, partita della 7^ giornata della Serie A 2021-2022

Sulla partita: "Che fosse complicata lo sapevamo. E' bello quando la prepari in un certo modo e la gara va in quella direzione. Vuol dire che i giocatori sono stati molto bravi. Devo fare i complimenti a tutti, in particolare a quelli offensivi, che non hanno avuto molta possibilità di ruotare. Vittoria pesante, contro un avversario molto forte. In passato non abbiamo mai giocato così bene contro l'Atalanta. Segno che i nostri valori stanno crescendo".