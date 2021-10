Pagelle Atalanta-Milan 2-3: Theo super, male Messias | Serie A News

PAGELLE ATALANTA-MILAN - Un Milan strepitoso. I rossoneri partono fortissimo con il gol di Calabria dopo 30 secondi. Dopodiché, con grande maturità gestiscono la partita. L'Atalanta ha di fatto solo tre occasioni e in tutte ci pensa Maignan a dire di no. Anche il Milan sfiora a più riprese il raddoppio, che arriva in fine primo tempo con Tonali. Nella ripresa l'Atalanta praticamente non tira mai e il Milan padroneggia. La chiude con Rafael Leao dopo l'ennesima grande azione e a nulla serve il gol su rigore (discutibile) di Zapata e quello di Pasalic nel recupero. Risultato bugiardo. Il Milan meritava ampiamente.