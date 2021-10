Atalanta-Milan, Calabria: “Posso ancora migliorare in fase offensiva”

Davide Calabria, difensore rossonero, ha parlato a 'Milan TV' dopo Atalanta-Milan, partita della 7^ giornata della Serie A 2021-2022

Sull'azione del suo gol dopo pochi secondi: "L'abbiamo preparata in questi giorni, non pensavo di farlo così veloce. Ma era una cosa preparata, quella di entrare con i terzini come se fossero centrocampisti. Non è stato un caso".