Atalanta-Milan, Tonali al 90′: “Se vieni a Bergamo e fai tre gol è roba da grande squadra”

Sandro Tonali, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' al termine di Atalanta-Milan del 'Gewiss Stadium'

Se la partita era stata preparata così: "Siamo andati forti dopo aver usato molte energie in Champions. Non ci aspettavamo una partita così piena di energie, ma abbiamo dato tutto e siamo soddisfatti di averla vinta".

Sul suo secondo gol in campionato: "Entrambi mi hanno dato soddisfazione. Il primo era il primo, ma questo è tutt'altro gol contro una grandissima squadra. Ha un significato per me e me lo porterò per sempre".