Milan-Vicenza 5-1, le pagelle: Theo è un treno, Brahim si accende

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Milan-Vicenza, amichevole disputatasi ieri a Milanello, è terminata 5-1 per i rossoneri. Il quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola ha stilato le pagelle dei calciatori del Diavolo, reduci da 13 gol segnati in 3 test match per la stagione 2020-2021.

Pagelle Milan-Vicenza, che Theo Hernández!

Voto più alto, 7,5, per Theo Hernández. Il terzino sinistro francese, infatti, gioca solo 45′ ma “ara la fascia con una continuità impressionante”. Da due sue iniziative, poi, nascono entrambi i gol di Samu Castillejo. L’esterno offensivo spagnolo, infatti, prende un bel 7 nelle pagelle: una doppietta e belle giocate per respingere eventuali ‘rumors‘ di mercato per acquisti in quel settore del campo.

Pagelle Milan-Vicenza, Pioli applaude Colombo

Lorenzo Colombo, schierato da unica punta, prende 7 per la sua partita: “Fa a sportellate, spizza di testa diversi palloni e su azione da angolo è lesto a scaraventare in porta un pallone vagante”. Anche Stefano Pioli, tecnico rossonero, merita 7 perché “farà arrivare la sua squadra al preliminare di Europa League in buonissima condizione fisica e con diversi elementi già in grane spolvero”.

Pagelle Milan-Vicenza, primo acuto per Brahim Díaz

Voto 6,5, quindi, per Brahim Díaz, che, subentrato nella ripresa, ha messo a segno il suo primo gol rossonero. “Gioca centrale – il commento nelle pagelle -, ma forse potrebbe essere più letale partendo dalla fascia”. Merita 6,5 anche il giovanissimo Luca Stanga, in gol nel finale per il definitivo 5-1 del Diavolo. Medesimo voto, 6,5, per Rade Krunić, Ismaël Bennacer (in netta ripresa fisica), Hakan Çalhanoglu ed il giovane francesino Pierre Kalulu, il quale, oltre alla consueta intraprendenza, stavolta è stato anche più attento in fase difensiva.

Pagelle Milan-Vicenza, Paquetá non illumina la scena

Sufficienza, voto 6, per Antonio Donnarumma, Davide Calabria, Léo Duarte, Nikolaos Michelis, Diego Laxalt, Tommaso Pobega, Franck Kessié, Lucas Paquetá e Daniel Maldini. Su Paquetá, in particolare, ‘Tuttosport‘ ha evidenziato: “Buone intuizioni, ma anche troppi tentennamenti, soprattutto in zona gol”. Unica insufficienza, lieve, voto 5,5 per Emil Roback, che, stavolta, ha giocato da centravanti anziché da punta esterna.

