TUTTOSPORT – La prima pagina di oggi, 10 settembre 2020

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina di ‘Tuttosport‘, in edicola oggi, giovedì 10 settembre 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

‘Tuttosport‘ dedica la sua prima pagina alla Juventus. La stella Cristiano Ronaldo continua a stupire tutti: due gol in Nazionale (101 reti) ed ora va a caccia di altri record in bianconero. Al contempo, però, Gonzalo Higuaín ha trovato l’accordo per la risoluzione del suo contratto con la ‘Vecchia Signora‘ ed andrà via.

In alto, sotto la testata, il Milan festeggia in vista del preliminare di Europa League di giovedì prossimo. Ufficializzato, finalmente, l’acquisto di Sandro Tonali (qui le sue prime parole da calciatore rossonero) e battuto 5-1 in amichevole il Vicenza a Milanello.

Mentre il Torino ha annullato le amichevoli per casi di Coronavirus al suo interno, l’Inter si gode il neo-acquisto Achraf Hakimi. ‘Grana’, però, per Antonio Conte: il Bayern Monaco non ha riscattato Ivan Perisic. Il croato, così come Radja Nainggolan, torna dunque alla base.

