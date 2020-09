Milan sui media, le prime pagine dei giornali di oggi (10/09/2020)

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – ‘La Gazzetta dello Sport‘ in edicola questa mattina dedica la sua prima pagina a Juventus e Inter. In casa bianconera, si evidenzia la ‘vitamina K’, ovvero Dejan Kulusevski, che può essere l’arma in più di Andrea Pirlo e Cristiano Ronaldo nella lotta al titolo. In casa nerazzurra, invece, si evidenzia il ‘fattore H’, ovvero Achraf Hakimi, presentato ufficialmente ieri come nuovo esterno della squadra di Antonio Conte. Mentre la Serie A apre all’ingresso dei fondi di investimento nel nostro Paese, il mondo Milan festeggia: Sandro Tonali è finalmente un nuovo calciatore rossonero. Il nuovo, lungo infortunio di Nicolò Zaniolo cambia invece i programmi in casa Roma: il bosniaco Edin Dzeko non partirà più.

