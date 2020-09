Milan, Tonali: “Un sogno che si avvera. Non vedo l’ora di iniziare”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Le prime parole di Sandro Tonali, intervistato dai colleghi di Sky Sport 24: “Sono felice, è un sogno che si avvera. Non vedo l’ora di iniziare e di portare questo entusiasmo in campo”.

“È una grande emozione. Per me è un sogno che si realizza, ora vado a dormire e non vedo l’ora di iniziare, domani mi allenerò. Spero di trasferire tutto questo entusiasmo in campo. È ancora un sogno, emozione forte”.

Poco prima dell’intervista a Sky era arrivato anche il post social di Tonali, che su Instagram aveva scritto un bellissimo messaggio d’amore: “L’ho voluta. L’ho sognata. L’ho chiesta. L’ho ottenuta. È la maglia del mio Milan”.

