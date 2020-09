Calciomercato – Tatarusanu arrivato a Milano: sarà il vice-Donnarumma

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Il Milan ha trovato il vice di Gianluigi Donnarumma: sarà Ciprian Tatarusanu (classe 1986), appena arrivato in Italia, ovviamente a Milano.

Domani Tatarusanu svolgerà le visite mediche alla Clinica milanese La Madonnina, dove oggi è stato Sandro Tonali. L’intenzione del club rossonero è quella di annunciare il portiere già nella serata di domani, come fatto proprio per l’ex Brescia.

Il portiere romeno, dopo la lunga militanza in Romania, ha giocato 3 stagioni con la maglia della Fiorentina dal 2014 al 2017, salvo poi andare in Francia, dove ha indossato per due anni la maglia del Nantes da titolare, mentre lo scorso anno ha fatto il dodicesimo al Lione. Ora la chiamata di un grande club come il Milan che gli ha messo sul piatto un invitante triennale difficilmente rifiutabile.

