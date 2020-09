Lione, Garcia: “Kalulu? Fosse rimasto avrebbe avuto il posto assicurato”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – L’Olympique Lione di Rudi Garcia ha esordito, nel campionato di Ligue 1 2020-2021, battendo per 4-1 in casa il Dijon. Il modo migliore, forse, per cancellare la semifinale di Champions League persa a Lisbona per 0-3 contro il Bayern Monaco.

E domani l’OL torna già in campo, quando, alle ore 21:00, sfiderà il Bordeaux allo stadio ‘Matmut Atlantique‘. Presentando il match contro i ‘Girondins‘, il tecnico Garcia ha avuto modo anche di parlare di Pierre Kalulu, classe 2000, terzino destro che il Milan, in estate, si è aggiudicato versando appena 480mila euro nelle casse del club transalpino.

Kalulu ha ben impressionato gli addetti ai lavori in queste sue prime uscite rossonere contro Novara, Monza e Vicenza. “È un peccato che se ne sia andato – ha commentato Garcia, le cui dichiarazioni sono state riprese dal quotidiano ‘Tuttosport‘ questa mattina in edicola -. Fosse rimasto con noi avrebbe avuto il posto assicurato”.

Invece, se lo gode Pioli ed il Milan. Kalulu, allenamento dopo allenamento, gara dopo gara, si sta infatti dimostrando sempre di più un calciatore da Prima Squadra. LEGGI LE ULTIME DI MERCATO SUL FUTURO DI LUCAS PAQUETÁ >>>