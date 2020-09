Calciomercato Milan – L’Equipe: “Paquetà priorità del Lione”

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Lucas Paquetà non rientra nei piani del Milan. Il suo rendimento in questo anno e mezzo in rossonero non è stato affatto positivo, se non in rari frangenti. La cessione è più che una possibilità. C’è il pressing del Lione. L’indiscrezione era stata antipata già ieri sera da Gianluca Di Marzio.

Oggi arrivano ulteriori conferme dal quotidiano francese L’Equipe che scrive che Paquetà è la priorità del Lione, nello specifico del direttore sportivo Juninho. In caso di qualche cessione importante, tra Aouar e Depay, Paquetà è il primo nome sulla lista.

Il Lione dunque punta forte su Paquetà, sfruttando i buoni rapporti con il Milan dopo i contatti (e l’accordo) per Tatarusanu, ormai prossimo a diventare il vice-Donnarumma. Contatti continui tra Milan e Lione per Paquetà.

Ad ottobre 2018, quasi un anno fa, Leonardo raggiunse l’accordo per l’acquisto di Paquetà dal Flamengo, poi ufficializzato a gennaio 2019 per 35 milioni di euro. Attualmente il trequartista brasiliano classe 1997 per circa 22 milioni, dunque per non fare una minusvalenza la richiesta del club rossonero parte almeno dai 25 milioni di euro. L’intenzione sarebbe quella di arrivare almeno a 30, se non addirittura a 35.

TONALI UFFICIALE AL MILAN: CIFRE E DETTAGLI DELL’OPERAZIONE

VIDEO AMICHEVOLE MILAN-VICENZA 5-1: GLI HIGHLIGHTS >>>