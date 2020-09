Calciomercato Milan – Di Marzio: “Tatarusanu, visite mediche venerdì”

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Secondo il giornalista Gianluca Di Marzio, Ciprian Tatarusanu dovrebbe sostenere le visite mediche nella giornata di venerdì, mentre è atteso per questa sera il suo arrivo a Milano da Lione.

“Tatarusanu al Milan. Stasera l’arrivo in Italia, visite mediche dovrebbero essere venerdì”, queste le parole del giornalista di Sky Sport su Twitter. Per il portiere romeno si tratta di un ritorno in Italia dopo l’esperienza di 3 anni in Francia tra Nantes e Lione. In precedenza Tatarusanu ha vestito la maglia della Fiorentina tra il 2014 e il 2017 e vanta più di 80 gare in Serie A.

CESSIONE PAQUETA’? CIFRE E IMPATTO A BILANCIO>>>