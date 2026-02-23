Milan, Pulisic non è al top e si vede: Allegri chiede di più alla panchina

Milan-Parma finisce 0-1 e i rossoneri salutano i loro sogni di rimontare l'Inter per vincere lo Scudetto. Nella serata di ieri, i rossoneri hanno perso una gara fatta di sfortuna e polemiche, ma la prestazione non è stata sicuramente delle migliori. Sono poche le sufficienze tra i ragazzi di Massimiliano Allegri e sono diversi i giocatori in ombra in un match in cui serviva che i loro nomi illuminassero 'San Siro'. Uno di questi è Christian Pulisic, tornato titolare al fianco di Leao dopo tanto tempo. La sua prestazione è marchiata da tre errori che avrebbero potuto sbloccare il match prima del gol decisivo di Troilo. Ecco le pagelle dell'attaccante statunitense dai maggiori quotidiani sportivi italiani. PROSSIMA SCHEDA>>>