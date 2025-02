Milan-Feyenoord, le pagelle di Theo Hernandez: folle e ingiustificabile

Il peggiore in campo in Milan-Feyenoord, non c'è nemmeno bisogno di dirlo forse, è stato Theo Hernandez. La prestazione poteva anche essere buona fino al momento dell'espulsione, che però rimane un qualcosa di inaccettabile. Soprattutto per come arrivano le due ammonizioni. La prima per aver trattenuto e scaraventato a terra un avversario per la frustrazione di non essersi visto concesso un fallo precedente. Tra parentesi, nemmeno un fallo ai suoi danni, ma di Joao Felix. Il secondo invece per una simulazione in area di rigore, dove non viene nemmeno toccato.