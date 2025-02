Non ha particolarmente convinto Rafael Leao nel corso di Milan-Feyenoord. Il portoghese, infatti, se è vero che si è reso protagonista di tante giocate sopraffine, che hanno deliziato il pubblico di 'San Siro', allo stesso tempo non è stato incisivo in fase offensiva. Quando infatti si è liberato del diretto marcatore, proprio tramite quelle magie precedentemente citate, non è mai riuscito a chiudere l'azione con un assist o con un buon cross. Una pecca, questa, che per altro si porta dietro da diverso tempo a questa parte.