Poteva soffrire la sua ex squadra, come all'andata, e invece ha dimostrato di essere un attaccante di grandissima classe Santiago Gimenez, che in Milan-Feyenoord ci ha messo appena 40" o giù di lì per sbloccare la sfida. Non solo, perché anche successivamente si è battuto e ha lottato per la squadra, a caccia del secondo gol che avrebbe dato ai suoi la tranquillità di gestire il vantaggio a quel punto. E finché Sérgio Conceicao non lo toglie dal campo, con una scelta rivedibile, dimostra di essere uno dei migliori rossoneri in una notte buia.