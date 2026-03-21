Milan-Torino partita valida per la 30^ giornata del campionato di Serie A 2025-26. I rossoneri devono ripartire dopo la brutta sconfitta contro la Lazio e cercare i tre punti per accorciare (almeno temporaneamente) sull'Inter capolista e per sorpassare il Napoli al secondo posto che al momento è davanti al Diavolo grazie alla vittoria contro il Cagliari di ieri sera. Ecco le formazioni ufficiali di Milan-Torino.