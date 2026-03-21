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FORMAZIONI

Milan-Torino, formazioni ufficiali: Allegri lancia Fullkrug. Recupero importante in attacco

Milan-Torino, formazioni ufficiali: Allegri lancia Fullkrug. Recupero importante in attacco
Ecco le formazioni ufficiali di Milan-Torino, valida per la 30^ giornata del campionato di Serie A 2025-26. Allegri lancia Fullkrug in attacco. Ecco tutte le scelte
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Milan-Torino partita valida per la 30^ giornata del campionato di Serie A 2025-26. I rossoneri devono ripartire dopo la brutta sconfitta contro la Lazio e cercare i tre punti per accorciare (almeno temporaneamente) sull'Inter capolista e per sorpassare il Napoli al secondo posto che al momento è davanti al Diavolo grazie alla vittoria contro il Cagliari di ieri sera. Ecco le formazioni ufficiali di Milan-Torino.

Milan-Torino, le formazioni ufficiali

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MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Fullkrug. A disp.: Terracciano, Pittarella, Odogu, Athekame, Estupinan, Ricci, Jashari, Nkunku, Gimenez. All. Massimiliano Allegri.

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TORINO (3-4-1-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Pedersen, Prati, Gineitis, Obrador; Vlašić; Simeone, Zapata. A disp.: Israel, Siviero; Biraghi, Lazaro, Marianucci, Maripán, Nkounkou; Anjorin, Casadei, Ilić, İlkhan, Tameze; Adams, Kulenović. All.: Roberto D'Aversa.

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Scelte obbligate in difesa per Allegri visto che Gabbia non ha ancora recuperato dall'operazione per un'ernia. A centrocampo spazio ancora a Fofana mentre tornano titolari Rabiot e Bartesaghi. In attacco assente Leao (ecco cosa ha) mentre torna in panchina Gimenez. Panchina occupata anche da Nkunku. In avanti Allegri sceglie la coppia Pulisic-Fullkrug.

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