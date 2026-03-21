TORINO (3-4-1-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Pedersen, Prati, Gineitis, Obrador; Vlašić; Simeone, Zapata. A disp.: Israel, Siviero; Biraghi, Lazaro, Marianucci, Maripán, Nkounkou; Anjorin, Casadei, Ilić, İlkhan, Tameze; Adams, Kulenović. All.: Roberto D'Aversa.
Scelte obbligate in difesa per Allegri visto che Gabbia non ha ancora recuperato dall'operazione per un'ernia. A centrocampo spazio ancora a Fofana mentre tornano titolari Rabiot e Bartesaghi. In attacco assente Leao (ecco cosa ha) mentre torna in panchina Gimenez. Panchina occupata anche da Nkunku. In avanti Allegri sceglie la coppia Pulisic-Fullkrug.
© RIPRODUZIONE RISERVATA