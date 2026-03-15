In casa Lazio, fino alle ultime ore, c'è stato il dubbio sulla presenza o meno in campo dell'ex Alessio Romagnoli e c'era attesa per capire come Sarri avrebbe risolto il problema della sostituzione a metà campo di Danilo Cataldi . In casa Milan, invece, il grande problema era dettato dall'assenza - causa squalifica - di Adrien Rabiot . Vediamo insieme, ora, dunque, le formazioni ufficiali di Lazio-Milan!

Sarà Marco Guida, classe 1981, della sezione A.I.A. di Torre Annunziata (NA), a dirigere Lazio-Milan. Finora Guida ha incontrato la Lazio per 31 volte nella sua carriera, con uno 'score' di 11 vittorie, 8 pareggi e 12 sconfitte. Sono, invece, 41 i precedenti con il Milan: il suo 'score' con i rossoneri è di 20 vittorie, 11 pareggi e 10 sconfitte. L'ultimo incrocio, il 15 gennaio 2026, per Como-Milan 1-3 di campionato. Ma Guida era anche l'arbitro di Lazio-Milan 1-0 dello scorso 4 dicembre 2025 in Coppa Italia.