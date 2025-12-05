Partita non facile per l'arbitro Guida: ecco la moviola de 'Il Corriere dello Sport' su Lazio-Milan 1-0. Era calcio d'angolo per i biancocelesti? La spiegazione
Dopo il caos del VAR in Milan-Lazio 1-0, non era per nulla facile il compito dell'arbitro Guida nella rivincita in Coppa Italia tra la squadra di Allegri e Sarri. Secondo la moviola de 'Il Corriere dello Sport' è stata una buona prestazione quella del direttore di gara, tanto da meritato un 6,5 in pagella. Voto positivo anche per il VAR Pezzuto, visto che non può intervenire sull'unico caso dubbio di Lazio-Milan 1-0. Ecco la spiegazione del quotidiano.
"Il Milan ha protestato, non voleva l’angolo dal quale poi è nato il gol di Zaccagni. Sul cross di Basic, saltano Estupinan e, più alto di lui alle sue spalle Romagnoli, il pallone finisce sul fondo e Guida assegna il corner".