Finora Guida ha incontrato il Milan per 39 volte in carriera: il suo 'score' con i rossoneri è di 19 vittorie, 11 pareggi e 9 sconfitte. L'ultimo incrocio, lo scorso 2 novembre 2025, a 'San Siro', in occasione di Milan-Roma 1-0 di Serie A. Con la Lazio, invece, Guida ha 28 precedenti: il suo 'score' con i biancocelesti è di 9 vittorie, 7 pareggi e 12 sconfitte. L'ultima direzione di gara con i capitolini risale al 6 aprile 2024, il derby Roma-Lazio 1-0 in campionato.