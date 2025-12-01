Pianeta Milan
Lazio-Milan, arbitro Guida: ecco i precedenti con le due squadre. Al VAR ci sarà …

Marco Guida, classe 1981, della Sezione A.I.A. di Torre Annunziata (NA), dirigerà giovedì 4 dicembre Lazio-Milan, partita degli ottavi di finale della Coppa Italia 2025-2026 in programma alle ore 21:00 allo stadio 'Olimpico' di Roma
Sarà Marco Guida, classe 1981, della sezione A.I.A. di Torre Annunziata (NA), a dirigere Lazio-Milan, partita degli ottavi di finale - in gara secca - della Coppa Italia 2025-2026 in programma giovedì 4 dicembre, alle ore 21:00, allo stadio 'Olimpico' di Roma.

L'arbitro Guida sarà coadiuvato dagli assistenti Alessandro Lo Cicero e Pietro Dei Giudici. Il quarto uomo del match tra i biancocelesti di Maurizio Sarri e i rossoneri di Massimiliano Allegri, invece, sarà Daniele Doveri. Infine, al V.A.R., per Lazio-Milan, designato Ivano Pezzuto, che sarà assistito nel suo compito da Gianluca Aureliano.

Finora Guida ha incontrato il Milan per 39 volte in carriera: il suo 'score' con i rossoneri è di 19 vittorie, 11 pareggi e 9 sconfitte. L'ultimo incrocio, lo scorso 2 novembre 2025, a 'San Siro', in occasione di Milan-Roma 1-0 di Serie A. Con la Lazio, invece, Guida ha 28 precedenti: il suo 'score' con i biancocelesti è di 9 vittorie, 7 pareggi e 12 sconfitte. L'ultima direzione di gara con i capitolini risale al 6 aprile 2024, il derby Roma-Lazio 1-0 in campionato.

