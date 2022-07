Marsiglia-Milan, altro che amichevole: il ‘Velodrome’ sarà sold out | News

Il Milan affronterà, questa sera alle 18.00, il Marsiglia in amichevole: lo stadio 'Velodrome' sarà una vera e propria bolgia

Questa sera, alle ore 18.00, il Milan affronterà il Marsiglia. Sarà una gara amichevole dal sapore di Champions League in quanto anche i francesi quest'anno parteciperanno alla competizione europea. Nonostante si tratti di una partita amichevole ci sarà il pubblico delle grandi occasioni. Lo Stadio 'Velodrome', casa del Marsiglia, sarà sold out. Dunque sono previsti all'interno dell'impianto sportivo circa 60mila tifosi, i quali animeranno un match che sulla carta si preannuncia spettacolare.