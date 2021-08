Amichevole Real Madrid-Milan 0-0, ecco il tabellino della partita

E' appena terminata l'amichevole tra Real Madrid e Milan. Mike Maignan para un rigore, Theo Hernandez colpisce un palo: ecco il tabellino

Non si va oltre lo 0-0 nell'amichevole tra Real Madrid e Milan. Ottima partenza per gli uomini di Stefano Pioli, che colpiscono un palo grazie allo straripante Theo Hernandez, di gran lunga il migliore in campo tra i rossoneri. Nei minuti finali del primo tempo la grande occasione per i 'Blancos': Gareth Bale si procura un rigore dopo un'incertezza di Sandro Tonali prima e di Davide Calabria poi. Il gallese sbatte però sul muro Mike Maignan, che intuisce e respinge. Nel secondo tempo succede poco complici anche i numerosi cambi. Ecco il tabellino della partita.