Amichevole Milan-Panathinaikos, le probabili formazioni della partita

Ecco le probabili formazioni di Milan-Panathinaikos, gara amichevole di domani sera alle ore 20.30 che si disputerà allo Stadio 'Nereo Rocco'

Enrico Ianuario

Domani sera andrà in scena l'ultima amichevole pre stagionale del Milan di Stefano Pioli. I rossoneri, infatti, affronteranno i greci del Panathinaikos allo Stadio 'Nereo Rocco' di Trieste alle ore 20.30. Un pre campionato tutto sommato positivo quanto visto fino ad oggi, con il Diavolo che ha raccolto due vittorie contro Pro Sesto e Modena e tre pareggi contro Nizza, Valencia (gara poi persa ai rigori) e Real Madrid, facendo vedere un ottimo calcio nonostante abbia affrontato degli avversari più avanti con la preparazione. Riguardo il test di domani, ecco come scenderanno in campo le due squadre.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Stefano Pioli orientato a schierare la formazione 'tipo' contro il Panathinaikos, o comunque una squadra che si avvicini a quella ideale. Nonostante sia arrivato da pochi giorni, l'ex allenatore della Fiorentina dovrà fare a meno di Franck Kessié. Il centrocampista ivoriano, infatti, nella giornata di oggi si è fermato a causa di un risentimento muscolare. Probabilmente il classe 1996 tornerà a disposizione del tecnico rossonero solamente dopo la sosta delle Nazionali prevista per i primi di settembre. Ancora out per l'infortunio al ginocchio Zlatan Ibrahimovic. Milan che dovrebbe scendere in campo con il solito 4-2-3-1 con Maignan tra i pali. Difesa che dovrebbe essere composta da Calabria, Tomori, Romagnoli e Theo Hernandez. Il capitano è in leggero vantaggio per una maglia da titolare su Simon Kjaer. Indisponibile Kessié, sarà Tonali ad affiancare Bennacer, ormai recuperato dal Covid. Saelemaekers, Brahim Diaz e Leao dovrebbero comporre la linea dei trequartisti alle spalle dell'unica punta Giroud.

Dovrebbe rispondere con un coraggioso 3-4-3 il Panathinaikos di Laszlo Boloni. Un modulo che potrebbe creare delle insidie dalle parti della difesa rossonera ma che potrebbe lasciare degli spazi dietro. I greci vedranno in porta Diodis difeso da Kotsiras, Juankar, Velez. Centrocampo che dovrebbe essere composto da Mauricio, Perez, Villafanez, Tzavidas. In attacco dovrebbero scendere in campo dal primo minuto Chatzigiovannis, C. Lopez, N'Gbakoto.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria - Tomori - Romagnoli - Theo Hernandez; Bennacer - Tonali; Saelemaekers - Brahim Diaz - Leao; Giroud

PANATHINAIKOS (3-4-3): Diodis; Kotsiras - Juankar - Velez; Maurizio - Perez - Villafanez - Tzavidas; Chatzigiovannis - Lopez - N'Gbakoto

DOVE VEDERE IL MATCH

Sarà possibile assistere al match amichevole tra Milan e Panathinaikos su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Calcio (canale 251). Inoltre il match sarà visibile anche in streaming su Sky Go e Now Tv.