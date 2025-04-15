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Milan-Udinese: news, info, precedenti, statistiche e video storici

Milan-Udinese: news, info, precedenti, statistiche e video storici

Milan-Udinese story: precedenti, curiosità, statistiche, video e notizie sulla sfida tra rossoneri e friulani di oggi e di ieri

Milan-Udinese: ecco tutte le info utili sulla prossima sfida tra rossoneri e friulani. Qui trovi le statistiche, i precedenti storici, gli ultimi incroci tra le due squadre, con le ultime notizie sulla gara e il quadro completo dell'andamento dei due club in Serie A, stagione 2024-25.

Prossima partita Milan-Udinese

  • Data:
  • Orario:
  • Stadio: San Siro
  • Giornata Serie A:

Ultimi scontri diretti Milan-Udinese

  • Milan-Udinese 1-0 (Serie A, 19-10-2024)
  • Udinese-Milan 2-3 (Serie A, 20-01-2024)
  • Milan-Udinese 0-1 (Serie A, 01-11-2023)
  • Udinese-Milan 3-1 (Serie A, 18-03-2023)
  • Milan-Udinese 4-2 (Serie A, 13-08-2022)

Statistiche:

In Serie A Milan-Udinese è stata giocata 98 volte, con 41 vittorie del Milan e 21 dell'Udinese. I pareggi sono in tutto 36

Dove vedere in tv Milan-Udinese

Il campionato di Serie A 2024-25 si vede interamente su DAZN. Tre partite a giornata vengono trasmesse in co-esclusiva anche su Sky. La Coppa Italia è un'esclusiva Mediaset. La Champions League viene trasmessa da Sky (185 partite su 203) e Amazon Prime (le restanti gare). Per sapere il canale preciso sul quale verrà trasmessa in tv o in streaming la diretta della gara, vai alla nostra sezione dedicata: DOVE VEDERE LA PARTITA

Info biglietti Milan-Udinese

Trovi le ultime news sui biglietti nella nostra sezione INFO BIGLIETTI. Appena esce qualche notizia o comunicazione ufficiale dei due club, la pubblichiamo per tenervi sempre aggiornati

Scambi di mercato: gli ultimi doppi ex

Ecco nel prossimo video i migliori 10 doppi ex che hanno vestito le maglie di entrambe le squadre [gzn_video id=953727 autoplay=true] Sicuramente uno dei giocatori più forti e rappresentativi degli ultimi anni che ha vestito sia la maglia del Milan che dell'Udinese è Oliver Bierhoff: ecco i suoi gol con tutte e due le squadre: [gzn_video id=1305525 autoplay=true]

La Top 5 dei gol rossoneri a San Siro| VIDEO

Ecco i 5 gol più belli fatti dal Milan a San Siro nei confronti diretti con l'Udinese: [gzn_video id=1305665 autoplay=true]

Milan-Udinese: precedenti storici | VIDEO

Tra i momenti più memorabili ci entra di diritto la partita del 19 maggio 2007, Milan-Udinese 2-3: gol e addio al calcio per Alessandro Costacurta [gzn_video id=1119111 autoplay=true] Da ricordare anche il gol di Theo Hernandez al volo nel 2020 [gzn_video id=1099913 autoplay=true] Tra gli eroi a sorpresa anche Stefano Eranio [gzn_video id=628973 autoplay=true] ..e Serginho, in Coppa Italia (2004-05) [gzn_video id=895345 autoplay=true] Capita di tutto invece in questa partita del 2020: papera di Donnarumma e doppietta di Rebic [gzn_video id=1044461 autoplay=true] Qui invece la Curva Sud omaggia La Fossa dei Leoni e Brigate Rossonere [gzn_video id=422269 autoplay=true] Di seguito:
  • Calendario 8^ giornata 2024-25
  • Classifica attuale aggiornata
  • Cronaca in diretta della partita
  • La rosa del Milan 2024-25
  • La Rosa dell'Udinese 2024-25
[gzn_match_center sportid="1" title="GIORNATA 8 - SERIE A" widgettype="DayWidgetGazzanet" competitionid="21" day="8" ] CLASSIFICA SERIE A ATTUALE Questa l'attuale classifica della Serie A aggiornata: [gzn_match_center sportid="1" title="CLASSIFICA SERIE A ATTUALE" widgettype="StandingWidgetGazzanet" competitionid="21" ] CRONACA DELLA PARTITA [gzn_match_center sportid="1" title="CRONACA ULTIMO INCROCIO MILAN-UDINESE" widgettype="ReportWidgetGazzanet" competitionid="21" day="8" matchid="2456181" ] [gzn_match_center sportid="1" title="ROSA MILAN" widgettype="SquadWidgetGazzanet" competitionid="21" teamid="120" ] [gzn_match_center sportid="1" title="LA ROSA DELL'UDINESE" widgettype="SquadWidgetGazzanet" competitionid="21" teamid="136" ]