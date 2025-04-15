Milan-Udinese: news, info, precedenti, statistiche e video storici

Milan-Udinese story: precedenti, curiosità, statistiche, video e notizie sulla sfida tra rossoneri e friulani di oggi e di ieri
Milan-Udinese: ecco tutte le info utili sulla prossima sfida tra rossoneri e friulani. Qui trovi le statistiche, i precedenti storici, gli ultimi incroci tra le due squadre, con le ultime notizie sulla gara e il quadro completo dell'andamento dei due club in Serie A, stagione 2024-25.
Prossima partita Milan-Udinese
- Data:
- Orario:
- Stadio: San Siro
- Giornata Serie A:
Ultimi scontri diretti Milan-Udinese
- Milan-Udinese 1-0 (Serie A, 19-10-2024)
- Udinese-Milan 2-3 (Serie A, 20-01-2024)
- Milan-Udinese 0-1 (Serie A, 01-11-2023)
- Udinese-Milan 3-1 (Serie A, 18-03-2023)
- Milan-Udinese 4-2 (Serie A, 13-08-2022)
Statistiche:In Serie A Milan-Udinese è stata giocata 98 volte, con 41 vittorie del Milan e 21 dell'Udinese. I pareggi sono in tutto 36
Dove vedere in tv Milan-UdineseIl campionato di Serie A 2024-25 si vede interamente su DAZN. Tre partite a giornata vengono trasmesse in co-esclusiva anche su Sky. La Coppa Italia è un'esclusiva Mediaset. La Champions League viene trasmessa da Sky (185 partite su 203) e Amazon Prime (le restanti gare). Per sapere il canale preciso sul quale verrà trasmessa in tv o in streaming la diretta della gara, vai alla nostra sezione dedicata: DOVE VEDERE LA PARTITA
Info biglietti Milan-UdineseTrovi le ultime news sui biglietti nella nostra sezione INFO BIGLIETTI. Appena esce qualche notizia o comunicazione ufficiale dei due club, la pubblichiamo per tenervi sempre aggiornati
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- Calendario 8^ giornata 2024-25
- Classifica attuale aggiornata
- Cronaca in diretta della partita
- La rosa del Milan 2024-25
- La Rosa dell'Udinese 2024-25