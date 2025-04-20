Atalanta-Milan: news, info, precedenti, statistiche e video storici

Atalanta-Milan story: precedenti, curiosità, statistiche, video e notizie sulla sfida tra rossoneri e bergamaschi di oggi e di ieri
Atalanta-Milan: ecco tutte le info utili sulla prossima sfida tra rossoneri e bergamaschi. Qui trovi le statistiche, i precedenti storici, gli ultimi incroci tra le due squadre, con le ultime notizie sulla gara e il quadro completo dell'andamento dei due club in Serie A, stagione 2024-25.
Prossima partita Atalanta-Milan
- Data:
- Orario:
- Stadio: Gewiss Stadium
- Giornata Serie A:
Ultimi scontri diretti
- Milan-Atalanta 0-1 (Serie A, 20-04-2025)
- Atalanta-Milan 2-1 (Serie A, 06-12-2024)
- Milan-Atalanta 1-1 (Serie A, 25-02-2024)
- Milan-Atalanta 1-2 (Coppa Italia, 10-01-2024)
- Atalanta-Milan 3-2 (Serie A, 09-12-2023)
- Milan-Atalanta 2-0 (Serie A, 26-02-2023)
Statistiche:In Serie A Atalanta-Milan è stata giocata 126 volte, con 56 vittorie del Milan e 27 dell' Atalanta. I pareggi sono in tutto 43
Dove vedere in tv Atalanta-MilanIl campionato di Serie A 2024-25 si vede interamente su DAZN. Tre partite a giornata vengono trasmesse in co-esclusiva anche su Sky. La Coppa Italia è un'esclusiva Mediaset. La Champions League viene trasmessa da Sky (185 partite su 203) e Amazon Prime (le restanti gare). Per sapere il canale preciso sul quale verrà trasmessa in tv o in streaming la diretta della gara, vai alla nostra sezione dedicata: DOVE VEDERE LA PARTITA
Info biglietti Atalanta-MilanTrovi le ultime news sui biglietti nella nostra sezione INFO BIGLIETTI. Appena esce qualche notizia o comunicazione ufficiale dei due club, la pubblichiamo per tenervi sempre aggiornati
I doppi ex di Milan e AtalantaImpossibile citarli tutti. In tempi recenti sono tantissimi i doppi ex: da Conti a Kessie, passando per Bonaventura, Pazzini e Montolivo, diventato poi capitano rossonero. Ma ci sono anche Yepes, Cristante, Pessina, Petagna e i più recenti Pasalic e il tanto discusso De Ketelaere. Andando più indietro nel tempo, ne vogliamo ricordare tre: Filippo Inzaghi, Christian Vieri e Roberto Donandoni.
Atalanta-Milan: precedenti storici | VIDEOTra i precedenti più significativi degli ultimi anni c'è sicuramente il 5-0 che l'Atalanta ha rifilato al Milan il 22 dicembre 2019. Una sconfitta pesantissima, che ha poi messo in moto la ricostruzione rossonera che porterà con l'ingaggio a gennaio di Ibrahimovic e Kjaer allo scudetto 2021-22. [gzn_video id=1027837 autoplay=true] Di seguito:
- Classifica attuale aggiornata
- Cronaca dell'ultima partita giocata
- La rosa del Milan 2024-25
- La Rosa dell' Atalanta 2024-25