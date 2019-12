Verso Atalanta-Milan, le dieci curiosità sul match di Bergamo

NEWS MILAN – (fonte:acmilan.com)

Dopo aver ritrovato nella scorsa stagione il successo a Bergamo – che mancava dal 2014-15 – i rossoneri si ripresentano al Gewiss Stadium per proseguire la striscia positiva dell’ultimo mese di campionato. 8 punti conquistati nelle ultime 4 partite, all’orizzonte l’ultimo impegno ufficiale del 2019. Il Milan di Mister Pioli si prepara ad affrontare l’Atalanta, attualmente al sesto posto della classifica con 28 punti, 7 in più dei rossoneri. Un’occasione, dunque, per accorciare sui bergamaschi e cercare di avvicinare le posizioni valide per un posto in Europa. Ecco, di seguito, alcune curiosità legate al prossimo incontro, valido per la 17° giornata di campionato.

SCONTRI DIRETTI

1- Atalanta-Milan è la gara che conta il maggior numero di marcature in assoluto nella storia del massimo torneo italiano: ben 12 gol messi a segno nel match dell’ottobre 1972, terminato 9-3 a favore dei rossoneri.

PRECEDENTI IN CASA DELL’ATALANTA

2- Il Milan ha trovato il gol in 26 delle ultime 27 trasferte di Serie A contro l’Atalanta, registrando solo quattro sconfitte nel parziale (16V, 7N).

3- Soltanto la Juventus (27) ha vinto più gare esterne contro l’Atalanta in Serie A rispetto al Milan (23).

STATO DI FORMA

4- Il Milan ha blindato la porta in due delle ultime tre gare di Serie A: tante volte quante nelle precedenti 11.

FOCUS GIOCATORI

5- Alejandro Gómez (148) e Suso (133) sono i due giocatori che hanno fornito più assist per il tiro dei compagni dall’inizio della scorsa Serie A.

6- Tra le squadre affrontate più di una volta in Serie A, l’Atalanta è quella contro cui l’attaccante del Milan Krzysztof Piątek ha la miglior media minuti/gol nella competizione (uno ogni 53 in media), grazie a tre marcature in 158 minuti.

7- Andrea Conti (47 presenze, 10 gol), Mattia Caldara (55 presenze, 10 gol), Franck Kessie (30 presenze, sei gol) e Giacomo Bonaventura (99 presenze, 14 gol) hanno esordito in Serie A con la maglia dell’Atalanta.

8- Giacomo Bonaventura ha segnato la prima delle sue due doppiette con il Milan in Serie A nel maggio 2015, allo stadio Atleti Azzurri d’Italia contro l’Atalanta; il centrocampista rossonero è andato in rete anche nella sua ultima sfida di campionato contro i bergamaschi (settembre 2018).

FOCUS ALLENATORI

9- Solo Allegri (sette) ha ottenuto più successi in Serie A contro Gian Piero Gasperini di Stefano Pioli (sei).

10- Stefano Pioli ha vinto sette delle 15 gare da allenatore in Serie A con l’Atalanta (4N, 4P): contro nessuna squadra ha ottenuto più successi nella competizione.

