Verso Atalanta-Milan, Gasperini: “Caldara? Spero esca dal tunnel. Su Conti e Kessie…”

ULTIME NEWS MILAN – Ecco le parole di Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, sui suoi tre ex giocatori, adesso tutti al Milan: “Conti, Kessie e Caldara nel primo anno ci hanno dato tantissimo, Mattia anche in quello dopo e spero per lui che riesca a uscire dal tunnel dopo un anno e mezzo fermo. Loro appartengono alla nascita del nostro ciclo: sono contento che Conti si sia ripreso dagli infortuni, Franck va sempre fortissimo. Sicuramente li saluterò, ma poi ognuno per la sua strada”. Intanto Stefano Pioli ha parlato di Rafael Leao: sarà titolare? Ecco la sua risposta, continua a leggere >>>

