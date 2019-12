Verso Atalanta-Milan, Bennacer: “Assenza Theo Hernandez? La penso così…”

ULTIME NEWS MILAN – Ismael Bennacer, centrocampista del Milan classe 1997, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di ‘Milan Tv’. Inevitabile parlare della squalifica dell’uomo del momento, Theo Hernandez. L’algerino la pensa così: “Un altro giocatore giocherà al suo posto, abbiamo fiducia in lui. Saremo con lui al 100%, lui andrà ad aiutare la squadra ed a dare tutto per la squadra. Ma noi dobbiamo dare tutto, dopo andiamo in vacanza, e poi dobbiamo dare di più per finire bene quest’anno”. Lo sostituirà il partente Ricardo Rodriguez: il Milan lo vuole vendere a titolo definitivo, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter/// Instagram/// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android