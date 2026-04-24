Allenamento a Milanello e vertice per il futuro — Dopo la giornata di riposo concessa da Massimiliano Allegri, il Milan è tornato ad allenarsi a Milanello nell’anti-vigilia del match. Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', alla seduta erano presenti il presidente Paolo Scaroni, l’amministratore delegato Giorgio Furlani e il direttore sportivo Igli Tare (che è presente tutti i giorni). Una dirigenza al completo, dunque, per seguire da vicino il lavoro della squadra.

Il messaggio è chiaro: unità di intenti e sostegno totale all’allenatore. Nelle ultime settimane Allegri era stato accostato a possibili scenari lontano da Milano, ma oggi appare più centrale che mai nel progetto tecnico. La presenza dei vertici societari a Milanello rafforza questa percezione e contribuisce a trasmettere serenità l’ambiente in vista dello sprint finale.

Non è escluso che, al termine dell’allenamento, possa andare in scena un vertice tra area sportiva e dirigenziale per iniziare a programmare la prossima stagione. Con il ritorno in Europa ormai probabile dopo un anno senza competizioni continentali, il club sta già lavorando per rinforzare la rosa e alzare il livello qualitativo della squadra.

Prima, però, c’è da chiudere il discorso sul campo. La Juventus rappresenta un passaggio chiave: vincere significherebbe avvicinare in modo concreto l’obiettivo Champions e dare ulteriore solidità al progetto. A Milanello si respira concentrazione.