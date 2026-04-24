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Scaroni, Furlani e Tare al fianco della squadra a Milanello: le ultime in vista di Milan-Juventus

Milan, Paolo Scaroni, Igli Tare e Giorgio Furlani
Il Milan prepara la sfida di San Siro contro la Juventus: allenamento a Milanello sotto gli occhi di Furlani, Scaroni e Tare
Redazione PM

Il Milan entra nella settimana decisiva con un segnale chiaro: compattezza. A pochi giorni dalla sfida contro la Juventus, in programma domenica sera alle 20:45 a San Siro per la 34ª giornata di Serie A 2025/2026, la dirigenza rossonera si è presentata al completo a Milanello per assistere all’allenamento della squadra. Un gesto simbolico ma significativo, che testimonia la vicinanza del club a Massimiliano Allegri e al gruppo in un momento delicato della stagione.

La corsa alla Champions League non è ancora chiusa. Servono 7 punti nelle ultime 5 giornate per blindare aritmeticamente il piazzamento tra le prime quattro. Il traguardo è vicino, ma non ancora raggiunto. Per questo la sfida contro la Juventus di Luciano Spalletti assume un peso specifico enorme, sia in termini di classifica sia per il valore simbolico di un confronto diretto tra due grandi del calcio italiano.

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Allenamento a Milanello e vertice per il futuro

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Dopo la giornata di riposo concessa da Massimiliano Allegri, il Milan è tornato ad allenarsi a Milanello nell’anti-vigilia del match. Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', alla seduta erano presenti il presidente Paolo Scaroni, l’amministratore delegato Giorgio Furlani e il direttore sportivo Igli Tare (che è presente tutti i giorni). Una dirigenza al completo, dunque, per seguire da vicino il lavoro della squadra.

Il messaggio è chiaro: unità di intenti e sostegno totale all’allenatore. Nelle ultime settimane Allegri era stato accostato a possibili scenari lontano da Milano, ma oggi appare più centrale che mai nel progetto tecnico. La presenza dei vertici societari a Milanello rafforza questa percezione e contribuisce a trasmettere serenità l’ambiente in vista dello sprint finale.

Non è escluso che, al termine dell’allenamento, possa andare in scena un vertice tra area sportiva e dirigenziale per iniziare a programmare la prossima stagione. Con il ritorno in Europa ormai probabile dopo un anno senza competizioni continentali, il club sta già lavorando per rinforzare la rosa e alzare il livello qualitativo della squadra.

Prima, però, c’è da chiudere il discorso sul campo. La Juventus rappresenta un passaggio chiave: vincere significherebbe avvicinare in modo concreto l’obiettivo Champions e dare ulteriore solidità al progetto. A Milanello si respira concentrazione.

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