Il clima attorno a Milanello, già teso per i risultati sportivi, è stato scosso negli ultimi giorni da un’inchiesta della Procura di Milano che nulla ha a che fare con il campo. Parliamo del presunto giro di escort e sostanze stupefacenti che ha riempito le pagine dei quotidiani. Ma il vero scandalo non è l'indagine in sé: è il modo in cui alcuni nomi, tra cui quello di Rafael Leao, siano stati gettati in pasto all'opinione pubblica senza che vi sia alcun provvedimento a loro carico