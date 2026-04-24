La dura critica di Sandro Sabatini: "È qualcosa di allucinante"—
Sul tema è intervenuto il giornalista Sandro Sabatini, che nel suo ultimo video YouTube ha espresso un pensiero che noi di PianetaMilan sottoscriviamo in toto. Non si tratta di fare del moralismo, ma di difendere il diritto alla privacy di ragazzi che, in quanto famosi, sembrano non avere diritto alla presunzione d'innocenza
"È una vergogna che siano usciti i nomi di ragazzi che non sono nemmeno indagati" – ha tuonato Sabatini – "Perché non mettete i nomi degli imprenditori o della gente normale coinvolta? Perché i calciatori passano per quelli che possono accettare qualsiasi mancanza di rispetto".
L'opinione di PianetaMilan—
Siamo perfettamente d'accordo. Perché se tra i testimoni figurano imprenditori o piloti, i titoli cubitali sono riservati solo ai calciatori rossoneri? La risposta è cinica: i clic. Ma il rispetto per l'uomo Rafael Leao deve venire prima della visualizzazione facile. Chi restituirà a questi ragazzi la serenità professionale dopo giorni di titoloni scandalistici? Il Milan e i suoi tifosi hanno il dovere di fare scudo attorno ai propri giocatori quando la critica scende a un livello così becero.
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