La collezione spazia dalle felpe girocollo ai set coordinati per donna (top e cyclist shorts), senza dimenticare le t-shirt 100% cotone. Molto interessante la proposta 'Mini Me': il Milan punta forte sul ricambio generazionale, permettendo ai genitori di condividere lo stile stadium con i più piccoli, rafforzando quel legame identitario che si tramanda di padre in figlio. Si precisa che alcune delle foto della campagna sono stati realizzati attraverso l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, integrata nel processo creativo come strumento di supporto alla produzione visiva.
Il primato del Milan: primo club in Italia con cotone organico certificato—
Ma il vero valore aggiunto della 'Sunday Stadium Crew', che eleva il Milan sopra gli altri club di Serie A, è l'impegno etico. Il Milan è infatti il primo club italiano a lanciare una collezione interamente realizzata in cotone organico certificato secondo gli standard Global Organic Textile Standard (GOTS) e FAIRTRADE.
Come sottolineato da Valerio Rocchetti (Retail and Merchandising Director del Club), non si tratta solo di estetica, ma di un segnale concreto verso la sostenibilità ambientale e sociale. Indossare questi capi significa sostenere una filiera che rispetta l'ambiente e i lavoratori: un passo in avanti decisivo per un club che vuole essere leader anche nella responsabilità d'impresa.
"Questa capsule collection è per i nostri tifosi, che portano con sé la loro passione per il nostro Club ogni giorno e in ogni momento", racconta Valerio Rocchetti, Ecommerce, Retail and Merchandising Director di AC Milan. "La collezione rafforza ulteriormente il posizionamento del nostro brand come istituzione culturale e lifestyle, capace di andare oltre il campo da gioco mantenendo la propria identità".
L'opinione di PianetaMilan—
Con questa mossa, via Aldo Rossi conferma la propria visione internazionale. Mentre molti club faticano a uscire dalla logica della "maglietta di poliestere", il Milan crea capi di alta qualità che strizzano l'occhio alla moda urbana. Se il futuro del calcio passa dal posizionamento lifestyle, il Diavolo è decisamente in pole position. Un reparto commerciale di valore, come quello di Milan, aiuta tutti: tifosi e squadra. A patto che gli incassi vengano investiti bene sul mercato..
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