Il Milan continua a ridefinire i confini tra calcio e moda, dimostrando che il brand rossonero è ormai una vera e propria istituzione culturale capace di influenzare il lifestyle dei propri tifosi. L'ultima novità si chiama 'Sunday Stadium Crew', una capsule collection che non vuole essere solo "merchandising", ma un omaggio estetico al rituale sacro del matchday.