Oggi nessun allenamento a Milanello con Massimiliano Allegri che ha concesso un giorno di riposo ai giocatori. Però il Milan non si ferma. L'inviato di 'Sky Sport' Peppe Di Stefano (intervistato in esclusiva dai nostri microfoni) ha svelato che in mattinata ci sarebbe stato un nuovo incontro a Casa Milan tra il tecnico rossonero e la dirigenza, in particolare con Giorgio Furlani e Igli Tare. Ecco, quindi, i motivi dell'incontro odierno raccontati da Peppe Di Stefano.
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Milan, Di Stefano rivela: “Incontro a Casa Milan tra Allegri, Furlani e Tare. Ecco il motivo”
"Questa mattina è avvenuto qui a Casa Milan un ulteriore incontro tra Massimiliano Allegri e la dirigenza, in maniera particolare con Giorgio Furlani e Igli Tare. Non va letto come un incontro extra ordinario ma un incontro di ordinaria amministrazione, sguardo al futuro, si parla di campo, della prossima partita, si è parlato anche di mercato, di prospettive future del Milan. Lo ricordiamo, Allegri ha un contratto per ancora due anni con i rossoneri e in caso di Champions scatterebbe il rinnovo automatico. Lui vuole rimanere al Milan, stare in un progetto vincente e per essere vincente il Milan dovrà investire sul mercato non solo con giocatori di prospettiva ma anche con giocatori come Modric e Rabiot. Ribadisco c'è stato un incontro interlocutorio tra la parte dirigenziale rossonera e Massimiliano Allegri di programmazione in vista della prossima stagione".
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