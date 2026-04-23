Oggi nessun allenamento a Milanello con Massimiliano Allegri che ha concesso un giorno di riposo ai giocatori . Però il Milan non si ferma. L'inviato di 'Sky Sport' Peppe Di Stefano ( intervistato in esclusiva dai nostri microfoni ) ha svelato che in mattinata ci sarebbe stato un nuovo incontro a Casa Milan tra il tecnico rossonero e la dirigenza , in particolare con Giorgio Furlani e Igli Tare . Ecco, quindi, i motivi dell'incontro odierno raccontati da Peppe Di Stefano.

"Questa mattina è avvenuto qui a Casa Milan un ulteriore incontro tra Massimiliano Allegri e la dirigenza, in maniera particolare con Giorgio Furlani e Igli Tare. Non va letto come un incontro extra ordinario ma un incontro di ordinaria amministrazione, sguardo al futuro, si parla di campo, della prossima partita, si è parlato anche di mercato, di prospettive future del Milan. Lo ricordiamo, Allegri ha un contratto per ancora due anni con i rossoneri e in caso di Champions scatterebbe il rinnovo automatico. Lui vuole rimanere al Milan, stare in un progetto vincente e per essere vincente il Milan dovrà investire sul mercato non solo con giocatori di prospettiva ma anche con giocatori come Modric e Rabiot. Ribadisco c'è stato un incontro interlocutorio tra la parte dirigenziale rossonera e Massimiliano Allegri di programmazione in vista della prossima stagione".