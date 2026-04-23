L’accordo è stato portato a termine da Paramount Skydance, realtà nata anche grazie alla fusione con Skydance Media. L’ultima offerta includeva asset strategici come le reti via cavo CNN e TNT, oltre a uno studio cinematografico e a un servizio streaming di primo piano.

La trattativa non è stata lineare: Paramount ha dovuto affrontare rilanci, contenziosi e un’audizione davanti alla Commissione Giustizia del Senato lo scorso marzo per riesaminare i dettagli dell’acquisizione. Un percorso complesso che si è concluso con l’approvazione definitiva. Per RedBird si tratta di un ulteriore investimento di peso nel settore media e intrattenimento, che amplia il raggio d’azione del fondo.