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Warner Bros, approvata la vendita a Paramount: RedBird tra gli azionisti dell’operazione da 95 miliardi

Gerry Cardinale, proprietario AC Milan
Via libera degli azionisti alla cessione a Paramount Skydance: nell’operazione anche Red Bird, fondo proprietario del Milan
Redazione PM

Si chiude una delle trattative più rilevanti degli ultimi anni nel panorama dell’intrattenimento globale. Come riportato da 'Calcio e Finanza', gli azionisti di Warner Bros hanno approvato la vendita della società a Paramount Global, sancendo un’operazione dal valore complessivo di 111 miliardi di dollari, pari a circa 95 miliardi di euro al cambio attuale. Un passaggio che riguarda indirettamente anche il mondo rossonero: tra i protagonisti dell’operazione c’è infatti RedBird, fondo guidato da Gerry Cardinale e proprietario del Milan.

I dettagli dell’accordo e il ruolo di RedBird

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L’operazione arriva dopo settimane di indiscrezioni e colpi di scena. A fine febbraio Netflix si era ritirata dalla corsa per l’acquisizione, lasciando campo libero a Paramount. Bocciato invece il maxi-compenso da 500 milioni di dollari destinato all’amministratore delegato David Zaslav, elemento che aveva alimentato discussioni nelle fasi precedenti dell’iter.

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L’accordo è stato portato a termine da Paramount Skydance, realtà nata anche grazie alla fusione con Skydance Media. L’ultima offerta includeva asset strategici come le reti via cavo CNN e TNT, oltre a uno studio cinematografico e a un servizio streaming di primo piano.

La trattativa non è stata lineare: Paramount ha dovuto affrontare rilanci, contenziosi e un’audizione davanti alla Commissione Giustizia del Senato lo scorso marzo per riesaminare i dettagli dell’acquisizione. Un percorso complesso che si è concluso con l’approvazione definitiva. Per RedBird si tratta di un ulteriore investimento di peso nel settore media e intrattenimento, che amplia il raggio d’azione del fondo.

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