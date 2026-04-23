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Inchiesta sulla vendita di San Siro, spuntano nuovi particolari: Sala mise pressione a Scaroni. I dettagli

Dettagli sull'inchiesta in merito alla vendita di San Siro con protagonisti Sala e Scaroni
Inchiesta Stadio San Siro: spuntano le pressioni del Sindaco Sala al Presidente del Milan Scaroni in merito alla manifestazione d'interesse
Redazione

Da diverse settimane la Procura di Milano ha aperto un'inchiesta in merito alla vendita dello stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro e delle aree limitrofe a Milan e Inter poiché sostiene che essa non sia avvenuta in modo regolare, con possibile aiuto da parte del Comune di Milano. Secondo quanto riportato da 'Calcio & Finanza', dalle carte dell'indagine sarebbero emersi nuovi dettagli importanti sul caso.

In particolare, tra i documenti compare uno scambio di comunicazioni in cui si fa riferimento a una telefonata tra il sindaco Giuseppe Sala e il presidente del Milan Paolo Scaroni. Secondo quanto riportato, nel corso del confronto il primo cittadino del capoluogo lombardo avrebbe messo pressione a Scaroni per ricevere la manifestazione di interesse da parte dei due club per l'acquisto dello stadio.

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L'episodio si inserisce in un quadro più ampio che vede coinvolte diverse figure, tra cui l'ex assessore all'urbanistica Giancarlo Tancredi, il dg del Comune Christian Malangone e la ex vice sindaca con la giunta Pisapia e avvocata Ada Lucia De Cesaris. Le accuse ipotizzate riguardano la rivelazione del segreto d'ufficio e turbativa d'asta.

Le comunicazioni analizzate, come si legge in una informativa del nucleo di polizia Economico Finanziaria della Guardia di finanza sarebbero "concentrate nel periodo (…) tra la prima settimana di agosto del 2024 e gli inizi del mese di novembre del 2024". Momento importante perché era il periodo in cui le due squadre stavano per comunicare la loro intenzione di acquistare lo Stadio e l'area circostante. Si legge anche che in quel periodo era necessario un "allineamento su comunicazioni di Comune" di Milano e di entrambe le società.

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