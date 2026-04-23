L'episodio si inserisce in un quadro più ampio che vede coinvolte diverse figure, tra cui l'ex assessore all'urbanistica Giancarlo Tancredi , il dg del Comune Christian Malangone e la ex vice sindaca con la giunta Pisapia e avvocata Ada Lucia De Cesaris . Le accuse ipotizzate riguardano la rivelazione del segreto d'ufficio e turbativa d'asta .

Le comunicazioni analizzate, come si legge in una informativa del nucleo di polizia Economico Finanziaria della Guardia di finanza sarebbero "concentrate nel periodo (…) tra la prima settimana di agosto del 2024 e gli inizi del mese di novembre del 2024". Momento importante perché era il periodo in cui le due squadre stavano per comunicare la loro intenzione di acquistare lo Stadio e l'area circostante. Si legge anche che in quel periodo era necessario un "allineamento su comunicazioni di Comune" di Milano e di entrambe le società.