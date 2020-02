Verso Milan-Genoa: Donnarumma non si è allenato. Pronto Begovic

NEWS MILAN – Il giornalista sportivo Manuele Baiocchini, in collegamento per ‘Sky Sport 24‘, ha rivelato come sia molto difficile, ad oggi, vedere in campo Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma in occasione di Milan-Genoa, gara in programma domenica 1° marzo, ore 12:30, a ‘San Siro‘.

Né ieri né oggi, infatti, Donnarumma si è allenato regolarmente al ‘Milanello Sports Center‘ di Carnago (VA), facendo terapie e svolgendo lavoro personalizzato per cercare di recuperare il prima possibile dal problema alla caviglia (distorsione) accusata sabato scorso sul campo della Fiorentina.

Stefano Pioli, tecnico rossonero, non avrebbe intenzione di rischiare, dunque, Donnarumma in campionato per preservarlo in vista di Juventus-Milan di mercoledì 4 marzo, ore 20:45, gara valida per la semifinale di ritorno di Coppa Italia, un obiettivo che, in casa milanista, vedono come prioritario.

In Milan-Genoa, pertanto, dovrebbe toccare probabilmente ad Asmir Begovic, classe 1987, esperto estremo difensore bosniaco, difendere i pali della porta rossonera.

