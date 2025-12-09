Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan ultime notizie Milan, Matri: “Grande reazione a Torino. Pulisic è il fattore in più dei rossoneri”

TORINO-MILAN

Milan, Matri: “Grande reazione a Torino. Pulisic è il fattore in più dei rossoneri”

Milan, Matri: 'Grande reazione a Torino. Pulisic è il fattore in più dei rossoneri'
Alessandro Matri, ex attaccante rossonero, ha parlato della vittoria in rimonta del Milan sul campo del Torino. Lode per Christian Pulisic
Daniele Triolo Redattore 

Inizio shock, ieri sera, per il Milan di Massimiliano Allegri in occasione del 'Monday Night' della 14^ giornata della Serie A 2025-2026 disputato allo stadio 'Olimpico - Grande Torino' contro il Torino di Marco Baroni. Dopo 17' i rossoneri erano già sotto di due gol, in virtù del calcio di rigore di Nikola Vlašić e del destro di Duván Zapata.

Quindi, dopo l'infortunio di Rafael Leão e il gol dalla lunga distanza di Adrien Rabiot, il Milan ha ribaltato la sfida ed espugnato lo stadio granata grazie alla doppietta di Christian Pulisic nella ripresa. E meno male che lo statunitense aveva la febbre e non avrebbe neanche dovuto giocare questa partita!

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Milan pronto al colpo incredibile: il nuovo attaccante dalla rivale di Serie A! Il punto >>>

Al termine di Torino-Milan, all'interno della trasmissione, "4-2-3-1", l'ex attaccante rossonero Alessandro Matri ha parlato della gara. "Grande partita, grande reazione da parte del Milan. I due gol del Torino sono arrivati da due episodi: un errore di Fikayo Tomori, il secondo c’è una palla persa da Christopher Nkunku. Il Milan però c’era in campo. Poi nel secondo tempo è entrato Christian Pulisic, il fattore in più del Milan”.

Leggi anche
Ravezzani: “Milan, Pulisic è il vero fuoriclasse. Rabiot straordinario. Nkunku...
Vittoria da Scudetto! Torino-Milan 2-3: Pulisic Pallone d’Oro

© RIPRODUZIONE RISERVATA