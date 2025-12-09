Inizio shock, ieri sera, per il Milan di Massimiliano Allegri in occasione del 'Monday Night' della 14^ giornata della Serie A 2025-2026 disputato allo stadio 'Olimpico - Grande Torino' contro il Torino di Marco Baroni . Dopo 17' i rossoneri erano già sotto di due gol, in virtù del calcio di rigore di Nikola Vlašić e del destro di Duván Zapata .

Quindi, dopo l'infortunio di Rafael Leão e il gol dalla lunga distanza di Adrien Rabiot, il Milan ha ribaltato la sfida ed espugnato lo stadio granata grazie alla doppietta di Christian Pulisic nella ripresa. E meno male che lo statunitense aveva la febbre e non avrebbe neanche dovuto giocare questa partita!