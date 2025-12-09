LEGGI ANCHE: Milan pronto al colpo incredibile: il nuovo attaccante dalla rivale di Serie A! Il punto >>>
Al termine di Torino-Milan, all'interno della trasmissione, "4-2-3-1", l'ex attaccante rossonero Alessandro Matri ha parlato della gara. "Grande partita, grande reazione da parte del Milan. I due gol del Torino sono arrivati da due episodi: un errore di Fikayo Tomori, il secondo c’è una palla persa da Christopher Nkunku. Il Milan però c’era in campo. Poi nel secondo tempo è entrato Christian Pulisic, il fattore in più del Milan”.
