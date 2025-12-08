Vittoria da Scudetto! Torino-Milan 2-3: Pulisic Pallone d’Oro

Una vittoria di un'importanza mostruosa, Torino-Milan 2-3, in rimonta. Non è solo un successo, è un messaggio chiaro al campionato. È una di quelle vittorie Scudetto che a fine stagione si ricorderanno. Questa squadra non molla, può crollargli il mondo addosso, ma non molla. Ed è tutto diverso rispetto a prima, basti pensare all'anno scorso. I tifosi del Milan si stanno abituando a un Milan che non perde e non può esserci sensazione migliore. Anche e soprattutto grazie a Christian Pulisic, statunitense classe 1998 che forse meriterebbe palcoscenici che gli consentirebbero di competere per il Pallone d'Oro e a maggior ragione il Milan dovrebbe blindarlo con un rinnovo, visto che ci concede di giocare per noi. Il commento alla partita nel video sul nostro canale YouTube: ricordatevi di lasciare un mi piace, di iscrivervi e di attivare la campanella! Diteci anche la vostra nei commenti!