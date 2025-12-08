E' appena finito un weekend ricco di appuntamenti per il settore giovanile del Milan. Pareggio per la Primavera di Mister Renna che, contro l'Hellas-Verona non va oltre l'1-1: Scotti marcatore. Oltre alla Primavera maschile, è scesa in campo anche la femminile che, però, è stata sconfitta dal Sassuolo per 2-1. Pareggi anche l'Under18 con il Cesena: 2-2. Con una nota ufficiale, il club rossonero ha voluto fare un recapito di tutti i risultati del weekend:
Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale
PIANETAMILAN news milan ultime notizie Weekend a tinte rossonere: pareggia la Primavera di Renna, tutti i risultati
ULTIME MILAN NEWS
Weekend a tinte rossonere: pareggia la Primavera di Renna, tutti i risultati
E' appena finito un weekend ricco di appuntamenti per il settore giovanile del Milan: tutti i risultati dalla Primavera...
(Fonte acmilan.com) - Weekend ridotto in termini di gare ma intenso e importante per andamento quello appena lasciaro alle spalle dal Settore Giovanile rossonero. Pareggia la Primavera maschile (1-1 col Verona) che non riesce ancora a scalare la classifica, perde la Primavera femminile(1-2 a Sassuolo) in un scontro al vertice. Buon punto per l'Under 18, si riscatta l'Under 17, l'Under 16 e l'Under 15 vincono e volano in vetta.
I RISULTATI DEL WEEKEND:
© RIPRODUZIONE RISERVATA