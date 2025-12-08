E' appena finito un weekend ricco di appuntamenti per il settore giovanile del Milan. Pareggio per la Primavera di Mister Renna che, contro l'Hellas-Verona non va oltre l'1-1: Scotti marcatore. Oltre alla Primavera maschile, è scesa in campo anche la femminile che, però, è stata sconfitta dal Sassuolo per 2-1. Pareggi anche l'Under18 con il Cesena: 2-2. Con una nota ufficiale, il club rossonero ha voluto fare un recapito di tutti i risultati del weekend: