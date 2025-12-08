Pianeta Milan
Weekend a tinte rossonere: pareggia la Primavera di Renna, tutti i risultati

E' appena finito un weekend ricco di appuntamenti per il settore giovanile del Milan: tutti i risultati dalla Primavera...
E' appena finito un weekend ricco di appuntamenti per il settore giovanile del Milan. Pareggio per la Primavera di Mister Renna che, contro l'Hellas-Verona non va oltre l'1-1: Scotti marcatore. Oltre alla Primavera maschile, è scesa in campo anche la femminile che, però, è stata sconfitta dal Sassuolo per 2-1. Pareggi anche l'Under18 con il Cesena: 2-2. Con una nota ufficiale, il club rossonero ha voluto fare un recapito di tutti i risultati del weekend:

(Fonte acmilan.com) - Weekend ridotto in termini di gare ma intenso e importante per andamento quello appena lasciaro alle spalle dal Settore Giovanile rossonero. Pareggia la Primavera maschile (1-1 col Verona) che non riesce ancora a scalare la classifica, perde la Primavera femminile(1-2 a Sassuolo) in un scontro al vertice. Buon punto per l'Under 18, si riscatta l'Under 17, l'Under 16 e l'Under 15 vincono e volano in vetta.

I RISULTATI DEL WEEKEND:

  • PRIMAVERA: 14ª giornata, Milan-Hellas Verona 1-1 (2'st Scotti)

  • PRIMAVERA FEMMINILE: 7ª giornata, Sassuolo-Milan 2-1 (27' Strauss)

  • UNDER 18: 14ª giornata, Milan-Cesena 2-2 (19'st Tartaglia, 36'st Geroli)

  • UNDER 17: 12ª giornata, Venezia-Milan 0-2 (37' Colombo, 13'st Menon)

  • UNDER 17 FEMMINILE: 13ª giornata, Milan-Vige Milano 2-2 (El Shamy, Duina)

  • UNDER 16: 11ª giornata, Milan-Udinese 2-0 (43' De Nicola, 14'st Ambrosoli)

  • UNDER 15: 11ª giornata, Milan-Udinese 2-0 (40' Cenedese, 26'st Bernasconi)

  • UNDER 15 FEMMINILE: 12ª giornata, Milan-Casorate Primo 2-0 (Marinari, Ferrari)

  • UNDER 13: campionato, Alcione-Milan 1-5 (D'Anna x2, Facchi, Mazreku, Sorrentino)

  • UNDER 13 FEMMINILE: campionato, Milan-Assago 6-2 (Toma x2, Campanella, Bruni, Nembri, Venditto)

  • UNDER 10 FEMMINILE: campionato, Rozzano-Milan 9-1 (Palizzi)

