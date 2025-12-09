Fabio Ravezzani, giornalista sportivo e direttore di 'TeleLombardia' ha commentato, così, sul suo account ufficiale del popolare social network 'X', l'esito di Torino-Milan 2-3, 'Monday Night' della 14^ giornata della Serie A 2025-2026

Ieri sera, allo stadio 'Olimpico - Grande Torino', il Milan di Massimiliano Allegri ha vinto, in rimonta, contro il Torino di Marco Baroni nel 'Monday Night' della 14^ giornata della Serie A 2025-2026. Dopo il doppio vantaggio dei granata, firmato da Nikola Vlašić al 10' su calcio di rigore e da Duván Zapata al 17', il Diavolo si è rimesso in corsa grazie al gol dalla distanza di Adrien Rabiot al 24'.