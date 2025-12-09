Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan ultime notizie Ravezzani: “Milan, Pulisic è il vero fuoriclasse. Rabiot straordinario. Nkunku impalpabile”

TORINO-MILAN

Ravezzani: “Milan, Pulisic è il vero fuoriclasse. Rabiot straordinario. Nkunku impalpabile”

Ravezzani: 'Milan, Pulisic è il vero fuoriclasse. Rabiot straordinario. Nkunku impalpabile'
Fabio Ravezzani, giornalista sportivo e direttore di 'TeleLombardia' ha commentato, così, sul suo account ufficiale del popolare social network 'X', l'esito di Torino-Milan 2-3, 'Monday Night' della 14^ giornata della Serie A 2025-2026
Daniele Triolo Redattore 

Ieri sera, allo stadio 'Olimpico - Grande Torino', il Milan di Massimiliano Allegri ha vinto, in rimonta, contro il Torino di Marco Baroni nel 'Monday Night' della 14^ giornata della Serie A 2025-2026. Dopo il doppio vantaggio dei granata, firmato da Nikola Vlašić al 10' su calcio di rigore e da Duván Zapata al 17', il Diavolo si è rimesso in corsa grazie al gol dalla distanza di Adrien Rabiot al 24'.

Torino-Milan 2-3, le parole di Ravezzani su 'X'

—  

Neanche l'infortunio di Rafael Leão al 31' ha frenato il Milan, capace di andare in rete due volte con Christian Pulisic, al 67' e al 77', portando dunque a casa una vittoria (2-3) che, in trasferta - se si esclude il derby contro l'Inter, che il Diavolo ha giocato da calendario in casa nerazzurra - mancava dallo 0-3 rifilato all'Udinese nel match del 20 settembre scorso al 'Bluenergy Stadium'.

LEGGI ANCHE

Fabio Ravezzani, giornalista sportivo e direttore di 'TeleLombardia', ha commentato - sul suo account ufficiale del popolare social network 'X' - Torino-Milan 2-3: ecco come ha visto la partita dei rossoneri guidati, per l'occasione, ieri sera in panchina dal vice allenatore Marco Landucci, vista la squalifica di Allegri.

"Il Milan ha la gran forza di ribaltare una gara in cui tutto girava storto. Pulisic è il vero fuoriclasse della squadra. Adrien Rabiot straordinario, Luka Modrić in calo. Mike Maignan malino sul 2-0. Ruben Loftus-Cheek combatte. Christopher Nkunku impalpabile, Fikayo Tomori solita follia. Alexis Saelemaekers inesauribile. Toro senza cuore".

LEGGI ANCHE: Milan pronto al colpo incredibile: il nuovo attaccante dalla rivale di Serie A! Il punto >>>

Ora il Milan sarà atteso da un calendario molto denso di impegni: domenica 14 dicembre, alle ore 12:30, arriverà il Sassuolo a 'San Siro' per la 15^ giornata di campionato. Quindi, la squadra volerà in Arabia Saudita per la 'Final Four' di Supercoppa Italiana. Poi giovedì 18 dicembre, alle 20:00 ora italiana sfida al Napoli di Antonio Conte. L'eventuale finale si giocherebbe lunedì 22 dicembre.

Leggi anche
Vittoria da Scudetto! Torino-Milan 2-3: Pulisic Pallone d’Oro
Weekend a tinte rossonere: pareggia la Primavera di Renna, tutti i risultati

© RIPRODUZIONE RISERVATA