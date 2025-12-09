Fabio Ravezzani, giornalista sportivo e direttore di 'TeleLombardia', ha commentato - sul suo account ufficiale del popolare social network 'X' - Torino-Milan 2-3: ecco come ha visto la partita dei rossoneri guidati, per l'occasione, ieri sera in panchina dal vice allenatore Marco Landucci, vista la squalifica di Allegri.
"Il Milan ha la gran forza di ribaltare una gara in cui tutto girava storto. Pulisic è il vero fuoriclasse della squadra. Adrien Rabiot straordinario, Luka Modrić in calo. Mike Maignan malino sul 2-0. Ruben Loftus-Cheek combatte. Christopher Nkunku impalpabile, Fikayo Tomori solita follia. Alexis Saelemaekers inesauribile. Toro senza cuore".
Ora il Milan sarà atteso da un calendario molto denso di impegni: domenica 14 dicembre, alle ore 12:30, arriverà il Sassuolo a 'San Siro' per la 15^ giornata di campionato. Quindi, la squadra volerà in Arabia Saudita per la 'Final Four' di Supercoppa Italiana. Poi giovedì 18 dicembre, alle 20:00 ora italiana sfida al Napoli di Antonio Conte. L'eventuale finale si giocherebbe lunedì 22 dicembre.
