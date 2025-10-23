In occasione della sfida di domani, la nostra redazione ha constatato che domani, a San Siro, saranno presenti ben oltre 70mila tifosi.
MILAN-PISA
Ormai siamo agli sgoccioli. Domani, alle ore 20:45 presso lo stadio di San Siro andrà in scena Milan-Pisa, match valevole per l'ottava giornata di Serie A. Da una parte abbiamo il Milan di Massimiliano Allegri che, a parte la sconfitta con la Cremonese alla prima giornata di campionato, è partito molto bene, se non benissimo: dopo 7 giornate i rossoneri hanno conquistato il primo posto in classifica in solitaria con ben 16 punti e soli 4 gol presi, con 4 clean sheet consecutivi.
Situazione ben diversa per il Pisa dell'ex rossonero Alberto Gilardino: i nerazzurri occupano l'ultima posizione in classifica con soltanto 3 punti conquistati arrivati dopo 3 pareggi, due dei quali per 0-0. Una situazione molto complicata per la squadra toscana, che è alla ricerca di punti preziosissimi per provare a risalire dalla zona retrocessione.
