L'accordo coinvolgerà la Prima Squadra maschile e la Prima Squadra femminile, con numerose attivazioni dedicate alla fanbase rossonera. Insieme, i due brand racconteranno il calcio come linguaggio universale capace di ispirare diverse generazioni, celebrando i valori di passione, inclusione e condivisione.

Il percorso congiunto comprenderà contenuti digitali esclusivi, attivazioni social, iniziative per la community ed esperienze lifestyle per i fan. Oltre alla visibilità dei marchi Coca-Cola e Powerade a San Siro, che rinfrescheranno i tifosi e accompagneranno le loro emozioni, rafforzando la connessione con lo spirito vibrante e cosmopolita di Milano.

Partnership tra Milan e Coca-Cola, le dichiarazioni — Maikel Oettle, Chief Commercial Officer di AC Milan, ha dichiarato quanto segue. "Siamo orgogliosi di accogliere Coca-Cola nella nostra famiglia di Partner. Questa collaborazione unisce due brand iconici riconosciuti in tutto il mondo, che condividono valori come passione, inclusione e spirito di squadra. Insieme, vogliamo offrire ai tifosi esperienze uniche che arricchiscano i 90 minuti di gioco, rafforzando il ruolo del Milan come piattaforma culturale e globale".

Paola Donelli, Marketing Director di Coca-Cola Italia ha dichiarato quanto segue. "Siamo entusiasti di annunciare la nostra partnership con AC Milan, un Club che ha fatto la storia del calcio italiano e mondiale. È un passo importante che conferma il nostro sostegno al mondo sportivo che è un motore di passione, condivisione e inclusione attraverso il gioco di squadra. Essere oggi al fianco della maglia rossonera ci offre una straordinaria opportunità per creare connessioni con le famiglie e tutti gli appassionati, contribuendo a celebrare lo spirito del gioco e vivere insieme emozioni uniche dentro e fuori dal campo".

Jacopo Dellacasa, Trade Marketing Director Coca-Cola HBC Italia, ha aggiunto in conclusione. "Siamo davvero contenti di questa partnership con AC Milan che ci permetterà di rinfrescare i tifosi con il nostro portafoglio di prodotti mentre vivono la loro passione e si godono le partite allo stadio San Siro".

Presente in Italia dal 1927, Coca-Cola non è solo una bevanda. Ma è un'icona culturale che da decenni accompagna momenti di convivialità e condivisione in tutto il mondo. Oggi, questo spirito si intreccia con quello di AC Milan. Un Club che ha saputo ridefinire il calcio come parte integrante dello stile e della cultura contemporanea.

Con questa partnership, AC Milan e Coca-Cola uniscono le forze per celebrare una passione universale e continuare a scrivere nuove pagine di storia".